Beşiktaş'ta Oğuzhan sevinci
90+2. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup, Süper Lig’de 1 yıl 1 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Sivasspor karşısında oyuna sonradan giren ve 90+2. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup, Süper Lig’de 1 yıl 1 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sivasspor’u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan’ın golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 28 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. 90+2. dakikada fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan eden Oğuzhan Özyakup da tam 1 yıl 1 gün sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında 27 Aralık 2019’da oynanan ve Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşayan Oğuzhan Özyakup, daha sonra Hollanda’nın yolunu tutmuş ve ligin ikinci yarısını Feyenoord’da geçirmişti. Hollanda Ligi’nde forma giydiği 3 maçta 1 gol atan Oğuzhan, liglerin iptal olmasının ardından Türkiye’ye dönmüştü. Sivasspor maçında gol sevinci yaşayan ve galibiyete katkıda bulunan Oğuzhan, 1 yıl 1 gün aradan sonra skor üretmeyi başardı.
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