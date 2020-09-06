Beşiktaş'ta Roco gitti, gözler yeni transferde

Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi. Böylelikle Beşiktaş 1 oyuncu alabilecek.

AA
06 Eylül 2020 Pazar, 21:27
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şimdi Beşiktaş Roco'nun yerine 1 yabancı oyuncu almanın hesaplarını yapıyor.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.


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