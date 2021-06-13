Beşiktaş'ta Şeref Bey için anma
Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Şeref Bey'i andı.
Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey), vefatının 88. yıl dönümünde andı.
Kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "Futbol şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey), vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Beşiktaş'a futbolu getiren isim olan Ahmet Şerafettin Bey, 1894 yılında Beşiktaş'ta dünyaya geldi. Siyah-beyazlı ekibin ilk santrforu olan Şeref Bey, bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye’nin ilk uluslararası hakemi olmayı da başardı.
Şeref Bey, Beşiktaş'a daha sonra kendi adının verileceği Şeref Bey Stadı’nı kazandırdı.
Siyah-beyazlı kulübün önemli isimlerinden Şeref Bey, 13 Haziran 1933 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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