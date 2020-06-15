Beşiktaş'ta Sergen Yalçın operasyonu!

15 Haziran 2020 Pazartesi, 13:13

Aranın ardından evinde ağırladığı Antalyaspor'a 2-1'le boyun eğen Beşiktaş'ta hem üzücü hem de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın 11'de şans verdiği kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan Yılmaz geleceğe ışık saçtı. Yenilen 2 golde yapacak bir şeyi olmayan Ersin, bazı kurtarışları ve kendinden emin tavrıyla tam not aldı. Rıdvan ise maçın her bölümünde pozisyonlara girdi. 19 yaşındaki sol bekin birkaç güzel pası golle sonuçlanmadı.

NEŞTERİ VURACAK

Yenilginin doğurduğu kötü sonuçlar ise düşündürüyor. Diaby, Boyd ve Güven'e şans veren Yalçın, bu üçlüden hiç verim alamadı. İkinci devrede oyuna soktuğu Lens ile Ljajic skora katkı yapsa da puan veya puanlar için yeterli olmadı. Yalçın'ın maça başladığı 11 eleştirildi. 9. yenilgi alan siyah-beyazlılar, eski futbolcularının çalıştırdığı takımlara 5 kez kaybetti. Yalçın'ın kalan 7 haftada kadroya neşteri vuracağı, Boyd, Diaby ve Güven'in forma süresini azaltacağı öğrenildi.

Ersin ve Rıdvan'ın Süper Lig seviyesindeki performansı teknik heyeti cesaretlendirdi. Ruiz'in ağır kalması ve Vida'nın çok sayıda pas hatası yapması nedeniyle Yalçın, genç stoperlerden Erdoğan Kaya'ya ‘hazır ol' emri verdi. Sağ bek dahil savunmanın birçok yerinde görev yapabilen Erdoğan, önümüzdeki günlerden itibaren A Takım'a iyice monte edilmeye çalışılacak. Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz ve Oğuzhan Akgün'ün de performansları yakından mercek altına alınacak.

Kaynak: Sözcü-Skor