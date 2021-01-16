Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın derbi karnesi çok iyi

16 Ocak 2021 Cumartesi, 11:06

Beşiktaş 2021'in ilk derbisinde sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, dördüncü hakem Halis Özkahya olacak.

13'üncü haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan seride 5 galibiyet,1 beraberlik alan Beşiktaş, 16'ncı haftada liderliğe yükselmişti. Siyah beyazlılar, yarın akşam Galatasaray'ı yenerek hem şampiyonluk için yarıştığı rakibiyle puan farkını artırmak, hem de liderliği devam ettirmek amacında.

NECİP İLE MONTERO TERCİHİ

Siyah beyazlılar Galatasaray karşısına geçen hafta 4'üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Welinton haricinde tam kadro çıkacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray karşısına çıkacak onbirini hemen hemen belirlemiş durumda. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek olan Yalçın, defansın sağında Roiser solunda Rıdvan'a görev verecek. Stoperde Vida'nın yanında Necip'i oynatması beklenen Sergen Yalçın'ın, Montero seçeneğini de göz önünde bulundurduğu bir gerçek. Tecrübeli teknik adam bu konudaki nihai kararını, akşamüstü yapılacak son idmanda verecek.

Orta sahanın defansif yönünde Josef'i kullanacak olan Yalçın, Galatasaray ataklarında Atiba ve Mensah ile Josef'i destekleyerek orta alanı güçlendirecek. Hücumun kanatlarında sağda Ghezzal, solda Larin'i oynatacak olan Sergen Yalçın'ın, forveti yine Aboubakar olacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel kadrosu; Ersin-Rosier-Vida- Necip (Montero)-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Mensah-Larin-Aboubakar şeklinde.

Beşiktaş, Galatasaray karşısında hücum oyuncularının oldukça formda olmasına güveniyor.

Bu sezon siyah beyazlıların skor yükünde önemli paya sahip olan Larin-Aboubakar ve Ghezzal üçlüsü, Galatasaray karşısında da Sergen Yalçın'ın en önemli kozları olacak. Kupa maçı da dahil son 5 maçta 7 gol atan Larin'in lig maçlarında attığı gol sayısı 11 iken, Aboubakar'ın attığı gol ise 9. Asistleriyle Beşiktaş forvetlerini sürekli besleyen Ghezzal da, toplamda 8 asiste sahip. Teknik direktör Sergen Yalçın bu üç oyuncunun yanı sıra duran toplarda Vida-Josef ve Atiba ile sürpriz goller arayacak.

Siyah beyazlıların Galatasaray derbisinde çok güvendiği bir başka isim de teknik direktör Sergen Yalçın'dan başkası değil.

Geçen sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Sergen Yalçın, Galatasaray - Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynanan 5 derbide sadece 1 mağlubiyet alırken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Başakşehir'e 1-0 yenildi ve Fenerbahçe'yi de 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 2 derbi maçında ise Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi de 4-3 yendi.

Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, Trabzonspor'la da geçen sezon 2-2 berabere kalırken, bu sezon deplasmanda 3-1 galip gelmeyi başardı.

SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan karşılaşma ile başladı ve bu ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Sonraki 346 maçta Galatasaray 122 galibiyet alırken, Beşiktaş 110 maç daha kazanarak 347 maçta 111 galibiyete ulaştı. İki takım arasında oynanan 114 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş ezeli rekabette 453 gol atarken kalesinde 484 gol gördü.

Siyah beyazlılar toplam rakamlarda Galatasaray'ın gerisinde kalırken son yıllarda bu istatistiği tersine çevirmeye başladı. Beşiktaş, son 11 maçın 6'sını kazanırken, Galatasaray'a 2 kez yenildi ve 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu 11 maçın öncesinde ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 4 sezon boyunca yenememiş ve 10 maçta 7 mağlubiyet 3 beraberlik almıştı.

Beşiktaş'ta Vida ve Mensah Galatasaray maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida ve Mensah, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.