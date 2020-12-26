Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları sürdü

26 Aralık 2020 Cumartesi, 15:28

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Sonrasında pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.