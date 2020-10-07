Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.

DHA
07 Ekim 2020 Çarşamba, 22:59
Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu
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 Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.


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