Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan son futbolcu Boyd oldu

07 Ekim 2020 Çarşamba, 22:59

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.

Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.