Beşiktaş'ta Vida isyan etti!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida yönetime ayrılmak istemediğini iletti. Hırvat stoper, “İndirime bile razıyım ama adım sürekli transfer haberleriyle geçiyor. Ben Beşiktaş’a gelmek için Fenerbahçe’yi reddettim” diyerek sitem etti
Beşikteş’ta değişmeyen gündem maddesi takım bütçesi. Maaş yükünü 30-35 milyon Euro'ya indirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin elden çıkarmak istediği isimlerden biri de Domagoj Vida. Hırvat savunma oyuncusu ilk 11'in gediklisi ve attığı gollerle takıma büyük katkı veriyor ancak bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maliyeti yönetimin belini büküyor. Vida ise hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili yöneticilerle görüşüp sitem etti. Başarılı stoper, “Beni neden göndermek istiyorsunuz?” dedi ve şöyle devam etti:
"FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİM"
“Ben F.Bahçe 1 milyon Euro fazla önermesine rağmen o dönem Beşiktaş'ı tercih ettim. Söz verdim ve bunu da tuttum. Ben Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum. İstanbul'u da çok seviyorum. Yüzde 50 olmasa da makul bir oranda indirimi kabul ediyorum. Neden benim hakkımda transfer haberleri çıkıyor, anlamış değilim.”
Kaynak: Sözcü - Skor
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