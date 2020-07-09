Beşiktaş’ta yıldız futbolcudan ihtar

09 Temmuz 2020 Perşembe, 10:50

Pandemi döneminde düşen gelirler kulüpleri zor durumda bıraktı.

İddialara göre Beşiktaş’ın Hırvat yıldızı Vida’nın menajeri kulübe geciken 1.5 milyon Avroluk ödeme için noter kanalı ile ihtarname yolladı.

Yaklaşık 11.5 milyon TL’yi bulan bu ödeme yapılmazsa durum UEFA’ya yansıyacak.

Menajer Uğur Avadan, konuyu doğruladı. Avadan, ödeme yapılırsa sorunun çözüleceğini ifade etti.