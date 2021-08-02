Beşiktaş'tan Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı
Beşiktaş, Antalya'da vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nu yaptığı paylaşımla andı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Antalya'da öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu için resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Yazıp yazıp siliyoruz, kelimeler kifayetsiz..." ifadeleri kullanıldı:
Yazıp yazıp siliyoruz, kelimeler kifayetsiz...#AzraGülendamHaytaoğlu pic.twitter.com/ZpZoyWC0uv
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 2, 2021
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan ve beş gündür kendisinden haber alınamayan Haytaoğlu, ormanlık alanda gömülü olarak ölü bulunmuştu.
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