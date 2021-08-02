Beşiktaş'tan Azra Gülendam Haytaoğlu paylaşımı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:34

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Antalya'da öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu için resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Yazıp yazıp siliyoruz, kelimeler kifayetsiz..." ifadeleri kullanıldı:

Yazıp yazıp siliyoruz, kelimeler kifayetsiz...#AzraGülendamHaytaoğlu pic.twitter.com/ZpZoyWC0uv



— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 2, 2021

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi olan ve beş gündür kendisinden haber alınamayan Haytaoğlu, ormanlık alanda gömülü olarak ölü bulunmuştu.