Beşiktaş'ın golcü arayışında yeni isim Diouf

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:37

Beşiktaş forvet transferi için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Hatayaspor'un golcüsü Mame Diouf'a kanca attı. Beşiktaş Boupendza için de nabız yoklamış ancak 9 milyon Avro bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmıştı.

İddiaya göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da ligde 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyen Diouf için "Uygun şartlar olursa alınabilir" raporu verdiği belirtildi. Siyah beyazlı yönetimin Hatayspor'a takas üzerinden bir teklif yapacağı ifade edildi.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Mame Diouf'un sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 1 milyon 250 bin Avro. Bu ücreti ödeyen takım Diouf'u transfer edebilir" ifadelerini kullanmıştı.