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İtalyan gazeteci Roberta Lai geçtiğimiz günlerde Godin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak, "Beşiktaş deneyimli bir stoper arayışında. Diego Godin de bu alanda ismi öne çıkan bir futbolcu. Cagliari, Godin'den faydalanmak istiyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı dolayısıyla gelen teklifleri değerlendiriyor. Birkaç gün içinde tecrübeli futbolcu ve Cagliari yönetimi arasında yüz yüze bir görüşme olacak. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 4 milyon Avro'yu aşan Godin, sözleşme feshi için kulübünü ikna edebilirse, Beşiktaş'a bir adım daha yaklaşmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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