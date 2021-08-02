<p>Yüksek maaşı nedeniyle Cagliari'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın transferi için görüşmelerini yürüttüğü Diego Godin'in siyah-beyazlılara daha da yaklaştığı belirtildi.&nbsp;</p>
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Yüksek maaşı nedeniyle Cagliari'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın transferi için görüşmelerini yürüttüğü Diego Godin'in siyah-beyazlılara daha da yaklaştığı belirtildi. 

<p>İtalyan basını, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmek istemediği kaydedildi. Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı.&nbsp;</p>
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İtalyan basını, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmek istemediği kaydedildi. Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı. 

<p>Beşiktaş yönetiminin, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.</p>
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Beşiktaş yönetiminin, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmesi bekleniyor.

<p>Calciocesteddu'da yer alan haberde de, Godin'in Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğu yazıldı.</p>
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Calciocesteddu'da yer alan haberde de, Godin'in Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğu yazıldı.

<p>İtalyan gazeteci Roberta Lai geçtiğimiz günlerde Godin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak, "Beşiktaş deneyimli bir stoper arayışında. Diego Godin de bu alanda ismi öne çıkan bir futbolcu. Cagliari, Godin'den faydalanmak istiyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı dolayısıyla gelen teklifleri değerlendiriyor. Birkaç gün içinde tecrübeli futbolcu ve Cagliari yönetimi arasında yüz yüze bir görüşme olacak. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 4 milyon Avro'yu aşan Godin, sözleşme feshi için kulübünü ikna edebilirse, Beşiktaş'a bir adım daha yaklaşmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.&nbsp;</p>
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İtalyan gazeteci Roberta Lai geçtiğimiz günlerde Godin'in Beşiktaş'a transferiyle ilgili olarak, "Beşiktaş deneyimli bir stoper arayışında. Diego Godin de bu alanda ismi öne çıkan bir futbolcu. Cagliari, Godin'den faydalanmak istiyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı dolayısıyla gelen teklifleri değerlendiriyor. Birkaç gün içinde tecrübeli futbolcu ve Cagliari yönetimi arasında yüz yüze bir görüşme olacak. Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 4 milyon Avro'yu aşan Godin, sözleşme feshi için kulübünü ikna edebilirse, Beşiktaş'a bir adım daha yaklaşmış olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

<p>35 yaşındaki defans oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 585 maçta 36 gol atıp 21 gol pası üretti.</p>
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35 yaşındaki defans oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 585 maçta 36 gol atıp 21 gol pası üretti.

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