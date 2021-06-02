Beşiktaş'tan orta alanın yıldızı Ghezzal için son hamle!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:28

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ın yeniden transferi için düğmeye basıldı. İddiaya göre, Beşiktaş kulüp yetkilileri, Leicester City'den mevkidaşlarıyla temasa geçerek; "yeni kiralama modeli" teklifinde bulundu. Buna göre, Rachid Ghezzal'in sözleşmesinin 2 yıl uzatılması ve Beşiktaş'ın Ghezzal'i 2 yıl kiralaması hedefleniyor. Siyah beyazlı ekip, 2 yıllık kiralama sürecinde Ghezzal'in maaşını ödeyecek. Leicester sözleşmesi bitmek üzere olan Ghezzal'ı 10 milyon Avro üstü bir tutara satmak istiyor.

BAŞKAN İSTİYOR!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal transferine ilişkin; "Ghezzal şimdilik tatile gitti. Giden her futbolcu Beşiktaş’a geri dönmek istiyor. Ghezzal son dakikada motosikletle yetişti, kimleri düşündük olmadı, o nasip oldu. Ghezzal konusunda sorun yaşarsak kulübüyle yaşarız, kendisiyle yaşamayız." şeklinde konuşmuştu.