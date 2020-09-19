Beşiktaş'tan hakemlere 'taç' göndermesi

19 Eylül 2020 Cumartesi, 22:14

Süper Lig’in 2’nci haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor galibiyetinin üstüne iç sahada kazanmak istediklerini belirten Murat Şahin, “Geçen haftanın üstüne galip gelmek istiyorduk. Maçın ilk yarısında özellikle kontrol bizdeydi. Öne de geçtik ama ikinci yarı da 55, 60’ıncı dakikadan sonra istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bizim olduğunu düşündüğümüz tacı rakibe verdiler. Sonucunda iki puan kaybettik. Daha hazırlık dönemi içindeyiz. 4’üncü haftadan sonra milli takım arası var. Arada bay geçtiğimiz fikstür var. Antrenmana çıkan, görev alamayan isimler var. Takıma dahil olacaklar isimler var. 2 tane sakat futbolumuz var. 6’ncı haftada bütün sorunları, hem oyunsal hem de transfer olarak hazır bir Beşiktaş’ı sahada görmek için elimizden geleni yapacağız. Üzgünüz, sonuçta burada 2 puan kaybettik” şeklinde konuştu.

Transferle ilgili teknik direktör Sergen Yalçın’ın gerekli açıklamayı yaptığını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle noktaladı: “Transferlerle ilgili hoca lig başlamadan bir toplantı yaptı. Orada gerekli şeyleri söyledi. İhtiyacımız var, eksik gördüğümüz noktalar var. Çalışmalar sürüyor. Yeni oyuncu gelmesi için birilerinin gitmesi gerekebilir. Son güne kadar bu çalışmalar devam edecek. Şu gidecek, bu gidecek diyemem ama ilerleyen günlerde göreceğiz. Bazı bölgelerde ihtiyacımız olduğu kesin. En kısa sürede takıma dahil olacaklarını düşünüyoruz.”