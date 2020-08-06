Beşiktaş'tan potaya transfer
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, şutör guard Şehmus Hazer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, şutör guard Şehmus Hazer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşında ve 190 cm boyundaki şutör guard Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı. 45 kez milli formayı giyen Hazer, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan Şehmus Hazer; 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı.
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