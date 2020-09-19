Beşiktaş’tan TFF’ye Antalyaspor başvurusu
Beşiktaş, Antalyaspor’un yeniden korona virüs testine tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Ancak TFF, bu talebi geri çevirdi.
Beşiktaş, Antalyaspor’un yeniden korona virüs testine tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Ancak TFF, bu talebi geri çevirdi.
Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, bu akşam Antalyaspor’u ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi dün Antalya ekibine yapılan korona virüs testlerinde 58 kişilik kafilenin 52’sinin sonuçları pozitif çıkmıştı. İkinci defa yaptırılan testlerde de sonuç değişmeyince bu kez TFF protokolü gereği İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi test yaptırıldı. Üçüncü test sonucunda kırmızı-beyazlı ekipte sadece 1 futbolcu ve 1 personelin korona virüs sonuçları pozitif olarak açıklandı.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş Kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na sabah saatlerinde rakiplerine bir kez daha test yapılması için yazılı başvuruda bulundu. Ancak federasyon bu talebi, yapılan testlerin futbola dönüş protokolü çerçevesinde kurallara uygun yapıldığı gerekçesiyle geri çevirdi.
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