Beşiktaş'tan TFF'ye fikstür isyanı
Beşiktaş yöneticisi Cenk Sümer, fikstür için federasyona başvuruda bulunulduğunu ve Kayserispor maçını cumartesi günü oynamak istediklerini açıkladı.
Süper Lig lideri Beşiktaş’tan fikstür hamlesi geldi. 8 gün içinde 3 maç oynayacak olan siyah beyazlılar, 37. haftadaki Kayserispor karşılaşmasının 23 Nisan Cuma günü yerine 24 Nisan Cumartesi gününe alınmasını istedi.
Beşiktaş yöneticisi Cenk Sümer, yaptığı açıklamada fikstür için federasyona başvuruda bulunulduğunu ve Kayserispor maçını cumartesi günü oynamak istediklerini ifade ederek, "Bu yönde karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.
3 GÜNDE 2 MAÇ
Süper Lig’in daha önce açıklanan takvimine göre Beşiktaş, önce 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00’da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah beyazlılar bu mücadeleden 72 saat sonra da 23 Nisan Cuma saat 19.00’da Vodafone Park’ta Kayserispor’u konuk edecek.
Beşiktaş'ın maçının alınmasını istediği 24 Nisan Cumartesi günü, Süper Lig'de saat 13.30'da Konyaspor-Hatayspor, 16.00'da Trabzonspor-Fatih Karagümrük, 19.00'da ise Antalyaspor-Galatasaray maçları oynanacak.
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