Besteci Mikis Theodorakis’ten Kübalı doktorlara Nobel Barış Ödülü desteği

01 Eylül 2020 Salı, 17:25

Yoksul ülkelerin Covid-19’a karşı mücadelesinde yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanına giden sağlık tugayının Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı uzun süredir dünya gündeminde.

Geçen 29 Temmuz tarihinde 95 yaşına giren besteci, 'hep gerçek dayanışma ilkeleri ve insani değerlerle yardıma ihtiyacı olan halklara ulaşan' tugayın bu ödülle onurlandırılmasını desteklediğini belirtti.

BirGün'ün haberine göre; Kübalı doktorlara 2021 yılında Nobel ödülünün verilmesi inisiyatifinin Yunan ayağının yöneticisi Velissarios Kossivakis Prensa Latina’ya gönderdiği basın bildirisinde, Theodorakis’in şöyle ifade ettiğini aktardı: “Küba devrimi, dünya halklarına emperyalizmin pençelerinden kurtuluş ve bağımsızlık savaşı yolunu gösteren parlak bir örnektir.”

Kossivakis, müziği halkları birleştiren ve dünyadaki savaşların gerçek yüzünü gösteren Theodorakis’in bu imzasıyla 75 bin Yunan’ın sesine ses vererek bu inisiyatifi desteklediğini sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve yeterli sağlık hizmetlerini sağlayamayan ülkelerde Kübalı doktorlar devreye girdi

BARIŞ İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİ

Özellikle “Zorba”, “Z”, “Serpico” filmleri için bestelediği müziklerle bilinen Mikis Theodorakis, Yunan siyasetinde de isminden söz ettirmişti. Constantine Mitsotakis yönetimindeki ülkede hükümet bakanı olan besteci, bu süreçte uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmaları yürütürken kültür, eğitim ve Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkileri iyileştirmek için de çok çaba sarf etti.

Ünlü bestecinin, iki ülkenin dostluk ve barışı için büyük katkı sağlayan diğer bir isim olan Zülfü Livaneli ile gerçekleştirdiği pek çok çalışması bulunuyor. İkili 1986 yılında Türk Yunan Dostluk Derneği’ni kurmuştu.

Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 yılında ünlü Yunan sanatçıyı evinde ziyaret etmişti.