Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı
El Clasico haftasında Real Betis deplasmanından beraberlikle dönen Atletico Madrid, liderliği geri aldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri aldı.
Atletico Madrid'de sakatlık sorunu olan Luis Suarez ve Thomas Lemar ile kart cezalısı Marcos Llorente ve Geoffrey Kondogbia kadroda yer almadı.
Karşılaşmada 5. dakikada Yannick Carrasco'nun golüyle öne geçen Atletico Madrid'e, 20. dakikada ev sahibi takımdan Cristian Tello cevap verdi.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Atletico'nun Portekizli genç futbolcusu Joao Felix sakatlanarak yerini Lucas Torreira'ya bıraktı.
Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak, bu haftayı da lider kapattı.
La Liga'da dün oynanan El Clasico maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Real Madrid ise 66 puanla 2. sırada kaldı.
Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) ve Barcelona (65) arasında devam ediyor.
Real Betis ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Netflix belgeselindeki okyanus iddiaları doğru mu?
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Forbes'in 'dolar milyarderleri' listesine girdi
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Tartışma büyüyor! Pişmanım yatacak yerim yok
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı