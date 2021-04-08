Beydağ Belediye Başkanı Yılmazlar, 2 yıllık görev sürecini değerlendirdi

08 Nisan 2021 Perşembe, 09:41

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, başkanlık görevinde 2 yılını basın mensupları karşısında değerlendirdi. “Mutlu Beydağ” ruhuyla çehresi değişen, alt yapısından kent estetiğine ve yeni yüzüne kavuşan, huzurlu modern bir Beydağ hedeflerine kalıcı işlerle devam ettiklerini söyledi.

2 yıldır Beydağ’da büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Yılmazlar, "‘Mutlu Beydağ’ diyerek çıktığımız hizmet yolculuğunda iki yılı geride bıraktık. Katılımcı, paylaşımcı bir yerel yönetim anlayışıyla kararlı adımlarla ilerliyoruz.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını zorunlu olarak aramıza sosyal mesafe koysa da proje ve hizmet odaklı yolumuza yılmadan devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordinasyonumuzu her gün geliştirerek dayanışma içinde çalışıyoruz. Başta Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere tüm büyükşehir belediyesi bürokratlarına ve çalışanlarına sizler adına da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yılmazlar, “İlçemize kazandırmayı hedeflediğimiz ve Beydağ’ımızın konforu için gerekli olan doğalgaz güzergahları hakkında İzmirgaz ile gerekli görüşmeleri yaptık; ardından ekibimizle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk.2021 ve 2022 yılları içerisinde doğalgaz yatırım planlanmasına Beydağ’ımızın eklenmesi eminiz ki hemşehrilerimizi çok mutlu edecektir. Bu yüzden iki kurum olarak işlemlerimizi hızlandırıp 2021 yılı içerisinde 2 merkez mahallemizin doğalgaz bağlantısı yapılmasını sağlayacağız. 2022 yılı içerisinde de diğer merkez mahallelerimizin program dahilinde bağlantıları yapılacak. Beydağ’ımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

"BEYDAĞ KALESİ UYANIYOR"

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.11.2016 tarih ve 5291 sayılı kararı ile yeniden yapımına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri istenen Beydağ Kalesi içerisindeki eski Hükümet Konağı yapısının, hazırlanan restitüsyon etüdü doğrultusunda, kent belleğinin sergilenmesine yönelik kültürel bir işlev kazandırılmak üzere yapının tekrar ayağa kaldırılması ve Bizans Bazilikasına ait duvar ve temel kalıntıları ile mozaiklerin teşhirlerini sağlanması kararı alındığı ve tüm projeleri onaylanan, Beydağ Kalesi içerisindeki eski Hükümet Konağı Binası’nın yeniden yapılarak ayağa kaldırılması ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. “Beydağ Kalesi Uyanıyor” isimli proje sosyal/kültürel/ turizme yönelik bir gelişim stratejisi, programı ve eylem planı tarafından kapsanmaktadır. Proje teklifi konusu tekil uygulamanın arka planını ve kentsel/sektörel programını oluşturan bu strateji ve planın kapsamı ve etkinliği yüksek düzeydedir. Proje gerçekleştiğinde Bölge önemli bir kültürel mirasını geri kazanacaktır. İlçemiz turizm açısından önemli bir değer kazanacak ekonomik girdi sağlanacak, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır. Katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Yol yapım çalışmalarına da değinen Başkan Yılmazlar, "Beydağ’ımızı sağlıklı yollarla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Beydağ bırakmak için yeni yaşam alanları kazandırdıklarını kaydeden Başkan Yılmazlar, ” Eski parklarımızı revize ediyor, yenilerini de ilçemize kazandırıyoruz. Yeşil alanlarımıza da yenilerini ekliyoruz. İlçemizin simgesi haline gelen yıllara yenik düşmüş ve yıpranan Beyköy Kahve Meydanı’nı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Zeytinlik Sokak’ta mevcutta bulunan Şehit Er Başaran Kahraman Parkı’nı yeni baştan yaptık. Cumhuriyet Mahallelerimizin kullanımı için çok güzel bir park ortaya çıkardık. Üzerinde atıl durumda bulunan alana çocuklarımız için futbol sahası projemiz arasında.” ifadelerini kullandı.

Doğası ve denizi temiz bir Beydağ için farkındalık yaratacak etkinliklere imza attıklarını ifade eden Yılmazlar,” İlçemizde meclis üyelerimizle çöp toplama etkinliği düzenleyerek farkındalık oluşturuyoruz. Yeşili, doğası ve dokusuyla Beydağ’ımızı temiz tutuyoruz.” dedi.