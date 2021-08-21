Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta ilgili yeni gelişme: Bugün uyandırılacak

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:25

Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmişti.

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutulmuştu.

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”

BUGÜN UYANDIRILACAK

Sputnik Türkiye’nin Hürriyet'ten aktardığı bilgiye göre, Akusta’nın bugün uyandırılması bekleniyor. Ameliyatı başarılı geçen ünlü oyuncunun tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.