Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta ilgili yeni gelişme: Bugün uyandırılacak
Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. 57 yaşındaki ünlü oyuncunun bugün uyandırılması bekleniyor.
Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde
bulunan evinde beyin kanaması geçirmişti.
Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde
yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata
alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına
alınarak uyutulmuştu.
Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu
açıklamayı yapmıştı:
“Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata
alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda
yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.”
BUGÜN UYANDIRILACAK
Sputnik Türkiye’nin Hürriyet'ten aktardığı bilgiye göre, Akusta’nın bugün uyandırılması bekleniyor. Ameliyatı başarılı geçen ünlü oyuncunun tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.
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