Kanlıca davasında Rıza Sarraf’ın yakalama kararına ilişkin bir gelişmenin olmadığı ortaya çıktı

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmıştı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu. Gökdemir 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve 80 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Ebru Gündeş hakkında ise beraat kararı verilmiş ve istinaf mahkemesince onanmıştı.

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Rıza Sarraf hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştı. Davanın 15. duruşması önceki gün görüldü. Mahkeme yakalama kararı ile ilgili infazın yapılamadığını belirtti. Duruşmada infazın beklenmesine karar verilerek dava 21 Haziran 2021 tarihe ertelendi.

Sarraf’tan tarihi yalılardaki çalışmada kanuna aykırı tadilat yapıldığı gerekçesiyle şikâyetçi olan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ, “Yaklaşık altı yıl oldu. Adalet Bakanlığı üzerinden ABD’ye ile yazışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Rıza Sarraf’a ulaşamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde olan casus Rıza Sarraf’ın adresini bilmemesi mümkün mü?” diye sordu.