Beylikdüzü sahnesi sezonu Pencere’yle açtı
Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu, usta sanatçı Haluk Bilginer’in rol aldığı Pencere adlı oyunla açtı. Oyuna, eşi Zehra Çalık ile birlikte gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sezonun ilk oyununu, sanatsever Beylikdüzü sakinleriyle birlikte izledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluşan oyunda, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulandı.
Açıldığı günden beri birbirinden değerli oyun, konser ve söyleşilere ev sahipliği yapan, sanatseverlerin gözde kültür merkezlerinden BAKSM, 2020-2021 Kültür Sanat Sezonu’nu ‘Pencere’ adlı oyunla açtı.
Tiyatro dünyasının usta oyuncularından Haluk Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı sahneyi paylaştığı oyuna, büyük ilgi gösteren Beylikdüzü’ndeki sanatseverler, oyun sonunda beğenilerini alkışlarla gösterdi. Oyunu, eşi Zehra Çalık ile birlikte izleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kültür sanat sezonunun açılış coşkusunu sanatseverlerle paylaştı.
130 DAKİKALIK HEYECAN DOLU SERÜVEN
Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın hikayesinin sahneye taşındığı oyunu izlemeye gelenler, kendilerini heyecan dolu bir serüvenin içinde buldu. Haluk Bilginer’in Tom ve Esra Bezen Bilgin’in Kyra karakterlerine hayat verdiği oyunda, ilişkilerinin bitmesinden üç yıl sonra, Tom’un Kyra’yı ziyaret etmeye karar vermesiyle gelişen olaylar anlatıldı. Seyirciler, 130 dakika süren oyunda, Tom ve Kyra’nın tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurup kuramayacağını heyecanla izledi.
PANDEMİ KURALLARI ÜST DÜZEYDE UYGULANDI
BAKSM’de sanatseverlerle buluşan oyunda, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst düzeyde uygulandı. Oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulduğu Beylikdüzü Sahnesi’ne sanatseverler sırayla alındı. Oyun öncesinde seyircilere maskelerini çıkarmamaları gerektiği konusunda anonslar yapıldı. Oyun sonrasında ise, seyircilerin kapıda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonundan çıkmaları sağlandı.
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!
Video Haberler
- Kuyumculara 40 bin liralık sahte altın sattılar
- Kadıköy'de can pazarı!
- 'Tik'liye şaka hastanede bitti! Kavga anı kamerada
- Bursa'da ölüm böyle teğet geçti
- İki şirketin sahipleri arasındaki kavga kamerada
- Emniyet müdüründen 'Bozkurtlu' düğün mesajı
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Her vaka hasta değildir diyen Koca’ya TTB’den yanıt
- Dünyada 19 saniyelik korku!
- Hatay'da korkutan hortum
En Çok Okunan Haberler
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
- Koca, 'aşı' tarihini açıkladı
- Esra K. hakkında yeni gelişme
- Peş peşe gelen depremlerin ardından uzmanından uyarı
- Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
- Savaşın durması için tek şartını açıkladı
- Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
- AİHM’den ilk niteliğinde karar
- Adil Gür, canlı yayında baygınlık geçirdi
- Yurttaş yeni güne böyle uyandı: Elektriğe zam!