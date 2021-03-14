Beynin düşünceleri topluma uydurduğu ortaya çıktı

14 Mart 2021 Pazar, 00:10

Toplumsal etkinin karar verme üzerindeki kısa vadeli etkilerine dair araştırmalar yürütülüyor. Ancak bir fikir edindikten ve başkalarının görüşünü öğrendikten bir süre geçtikten sonra, toplumun insanların fikirlerini nasıl değiştirdiğine dair çok az araştırma var.

Independent Türkçe'nin aktardığında göre, Rusya'daki Milli Araştırma Üniversitesi'nden sinirbilimciler, başkalarının görüşlerinin beyin aktivitesinde uzun vadeli değişikliklere neden olup olmadığını araştırmaya karar verdi.

'ÇARPICI ETKİ'

"Çalışmamız, başka kişilerin düşüncelerinin bilgiyi algılamamız üzerindeki çarpıcı etkisini gösteriyor" diyen Profesör Vasily Klucharev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal gruplarda yaşıyoruz ve fikirlerimizi otomatik olarak çoğunluğun görüşüne göre ayarlıyoruz. Akranlarımızın görüşleri, beynimizin bilgiyi işleme şeklini nispeten uzun süre değiştirebiliyor."

Deneyde ilkin 20 kadına daha önce tanımadıkları kişilerin fotoğrafları gösterildi. Katılımcılar bu kişileri ne kadar güvenilir göründüklerine göre puanladı. Bunun ardından katılımcıların akranlarından oluşan bir grubun aynı yabancılar hakkındaki ortak görüşü kadınlara açıklandı. Katılımcıların görüşü grubun görüşüyle bazen çelişiyor, bazen de aynı oluyordu.

Yarım saat sonra deneklerden, aynı yabancıları tekrar puanlaması talep edildi. Bulgular, katılımcıların akranlarıyla aynı fikirde olmak için yabancıların yarısında fikrini değiştirdiğini gösterdi.

Bilim insanları ayrıca, söz konusu kişilerin beyin aktivitelerini de inceledi. Kadınların beyin aktivitelerinde akran grubuyla aynı fikirde olmadığında değişiklikler meydana geldiği tespit edildi. Zira uzmanlar, katılımcıların beyin aktivitelerinde akran grubuyla yaşadıkları anlaşmazlıkların "izlerini" keşfetti.

Denekler söz konusu yabancılardan birini tekrar gördüğünde beyinleri, akranlarıyla yaşadığı fikir uyuşmazlığına dair bir sinyal verdi. Bilim insanları, bu sinyalin beynin ileride yaşanabilecek muhtemel çatışmaları tahmin etmesini sağladığını belirtti. Bunun yüksek ihtimalle bilinçaltında gerçekleştiğini ekledi.

Sinirbilimciler, başka kişilerin fikirlerinin bireylerin davranışlarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda beynin çalışma biçiminde uzun vadeli değişikliklere de neden olduğunun altını çizdi. Beynin ileride toplumsal çatışmalardan kaçınmak için bilgiyi çoğunluğun gözünden algılamaya başladığını da vurguladı.

Araştırma ekibinden Aleksei Gorin şöyle bir ek yaptı:

"Beyin, başkalarının fikirlerini bir sünger gibi emiyor ve işlevlerini sosyal grubun görüşüne göre ayarlıyor."