Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam çekimi yaptığı sırada fenalaşan ve çıktığı tatilde baygınlık geçiren oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Duyar yaşadığı süreç hakkında, "Öğrenen herkes seferber oldu. Çarşamba günü ameliyat olacağım" ifadelerini kullandı.
Deliha ve Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılı performansı ile adını geniş kitlelere duyuran Hülya Duyar, bir reklam filmi için Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçti. Çekimlerine başlanan reklam filminde bayılan usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra tatile çıkan Duyar, ikinci kez bayıldı. Yapılan kontrollerden sonra 51 yaşındaki Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi.
"REKLAM ÇEKİMİNDE KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"
Hastalığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.
"AMELİYAT OLACAĞIM"
Herkesin kendisi için telaşlandığını söyleyen Hülya Duyar, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
- CHP'li vekilden yardım çığlığı
- Yangına lastik ayakkabısıyla müdahale ediyor
- Yangın yerinde köylüden, Erdoğan'a isyan
- Termik santrale yaklaşan yangın böyle görüntülendi
- Kardeşlerin şakalaşması kavgaya neden oldu
- CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik!
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
En Çok Okunan Haberler
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Ankara'da korkutan yangın
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti
- Böcek, yangınları anlattı, AKP sözcüsü kahkaha attı
- Ege'de yangınlar büyüyor! Çok önemli yardım çağrısı
- Son anket! 'Bu pazar seçim olsa' tüm dengeler değişecek
- Milas’ta yangın korkutan seviyede
- Şef Mehmet: Bir şeyi imkansız kılan önyargılarınızdır
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia