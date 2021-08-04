Beyninde tümör tespit edilen oyuncu Hülya Duyar: Herkes seferber oldu, ameliyat olacağım

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:45

Deliha ve Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılı performansı ile adını geniş kitlelere duyuran Hülya Duyar, bir reklam filmi için Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçti. Çekimlerine başlanan reklam filminde bayılan usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Taburcu olduktan sonra tatile çıkan Duyar, ikinci kez bayıldı. Yapılan kontrollerden sonra 51 yaşındaki Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi.

"REKLAM ÇEKİMİNDE KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Hastalığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

"AMELİYAT OLACAĞIM"

Herkesin kendisi için telaşlandığını söyleyen Hülya Duyar, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" açıklamasında bulundu.