Beyniniz hakkında ne biliyorsunuz?
Özgür irade bir hayal midir? Hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar? Duygularımızın, yeni ortaya çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir? İnsanlık tarihinin, yaklaşık 100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir? ‘Kafatasının içindeki karanlıkta yaşayan gizemli doku beyne’ dair merak ettikleriniz ve çok daha fazlası Nörolog Doktor Ece Balkuv’un, 14 Ağustos Cuma yayınlanacak “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?” (Müptela Yayınları) adlı kitabında. Zihnin dünyasını gözler önüne seren, klinik anekdotlarla geliştirilmiş kitap, insan doğasına ve beyninize farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak.
Müptela Yayınları tarafından yayımlanan Nörolog Doktor Ece Balkuv’un “Beyniniz Hayatınızı Nasıl Şekillendirir?” isimli kitabı, 14 Ağustos Cuma günü raflarda.
İnsan bilincinin gizemlerine ışık tutan kitap, Balkuv’un çalışmaları ve deneyimlerini anekdotlar şeklinde yazdığı eğlenceli üslubuyla okurun zihninde bilinmeyene kapılar açacak.
Balkuv’un “Türkiye’deki ilk popüler nörobilim kitabı” diyerek altını çizdiği kitap, 12 bölümden oluşuyor ve 232 sayfa.
Çalışmanın yanıt getirdiği başlıca sorular ise şöyle:
Beynin, kişiliğimizi, bilincimizi, ruhumuzu oluşturduğu gerçeği ilk olarak nasıl bir kaza sonucu ortaya çıktı?
Aldığımız her kararda farkında olmadığımız şeylerden mi etkileniyoruz?
Beynimiz dış dünyayı olduğu gibi mi algılar yoksa ‘durumu idare mi eder’?
Özgür irade bir hayal midir?
Hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar?
Duygularımızın, yeni ortaya çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir?
İnsanlık tarihinin, yaklaşık 100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir?
Çocuklarda sağlıklı beyin gelişimi için neler yapmalıyız?
Hayattaki başarının öngörülebilirliğini ölçen en güvenilir yöntem nedir?
Pozitif düşüncenin gücü gerçek mi yoksa şarlatanlık mı?
Yaşlı ve ciddi beyin hasarlı hastalarda bile hızla iyileşme sağlayan rehabilitasyon yöntemi nedir?
Doğuştan ve sonradan kaza eseri edinilmiş doğaüstü güçlere sahip insanlar hakkındaki bilimsel açıklama nedir?
Kitap, cadı avlarından trajik tedavi yöntemlerine nörolojinin geçmişindeki saklı öykülerini gün ışığına çıkarmasının yanında, telekineziden yapay zekaya nörolojinin geleceğini şekillendirecek tüm büyük bilimsel çalışmaların da meta-analizini yapıyor.
Son olarak kitapta beden dondurmadan dijital zihne, ölümsüzlük ve ölüme yakın deneyimler üzerine yapılan tüm çalışmaların da sade ve kısa özetini bulacaksınız. Zihnin dünyasını gözler önüne seren, klinik anekdotlarla geliştirilmiş kitap, insan doğasına ve beyninize farklı gözlerle bakmanızı sağlayacak.
UZM. DR. ECE BALKUV: 1984 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tamamladı. 2000’de Los Angeles UCLA Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldı ve aynı yıl Fransızca Felsefe Olimpiyatları’nda ikincilik ödülü kazandı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü. Pratisyen tabip unvanıyla mecburi hizmetini Van’da tamamladı. Ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji asistan doktoru olarak göreve başladı. Uzman doktor devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Ağrı Devlet Hastanesi’nde bir müddet görev yaptıktan sonra hâlen görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde çalışmaya başladı. 2013’te Ulusal Nöroloji Board Sınavı’nı başarıyla geçti. 2017’de Venedik’te düzenlenen Avrupa Nöroşirurji Birliği Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. 2019’da İtalya Lanciano ve Fransa Paris’te Alzheimer Hastaları ile çalıştı. (Broca Geriyatri Hastanesi ve Résidence les Glycines Huzurevi) Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışması bulunuyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca konuşabiliyor. Evli ve bir çocuk annesi.
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