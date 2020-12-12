Beyoğlu Belediyesi, mahkeme kararını beklemeden İBB’ye ait tesisleri kullanmak için meclisten yetki istedi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 14:23

AKP ve MHP ittifakı, çoğunluğu elinde bulundurduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nden karar çıkararak, İBB’ye ait mülkleri AKP’li ilçe belediyelerine tahsis etmeye devam ediyor.

MAHKEME KARARINI BEKLEMEDİLER

İBB Meclisi’nin, AKP ve MHP’li üyelerinin imza attığı tartışmalı kararlarından biri de Beyoğlu Örnektepe’de bulunan İBB’ye ait Semt Konağı'nın Beyoğlu Belediye'sine devri.

AKP ve MHP Meclis üyeleri, Örnektepe Semt Konağı binasını bedelsiz olarak Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis etmiş, bu karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Bunun üzerine İBB Meclisi kararında ısrar edince İmamoğlu kararı mahkemeye taşımıştı.

Mahkeme henüz karar vermemişken Beyoğlu Belediyesi İBB’ye ait mülkü kullanmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu ile protokol yapmak üzere Beyoğlu Belediye Meclisi’nden yetki istedi. Kararın gündeme alındığı Bayoğlu Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmaların ardından karar meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.

CHP'Lİ AHMET YILDIRIM: BU İLKEL BİR ANLAYIŞ

CHP’li Meclis üyesi Ahmet Yıldırım “İBB AKP yönetiminde, Beyoğlu Belediyesi ise CHP yönetiminde olsaydı, yine bu uygulamayı savunur muydunuz?” diye sordu.

Ekrem İmamoğlu’nun daha önceki seçimlerde AKP'ye oy veren vatandaşların da aralarında bulunduğu milyonlarca İstanbullunun iradesi ile seçildiğini ifade eden Yıldırım, “İBB yönetimi başarısız olsun da ne olursa olsun anlayışı ilkel bir anlayıştır. Örnektepe’deki binanın anlaşmazlığında da bu ilkel anlayışın izlerini çok net bir şekilde görmekteyiz” dedi.

“BEYOĞLU BELEDİYESİ’NİN İMKANLARI YOK DİYORSANIZ, O ZAMAN BUNU AÇIKLAYIN”

Belediye Kanunu’nda 'gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları yapmanın' belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığını hatırlatan CHP’li Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın İmamoğlu, defalarca her konuda kapılarının ilçe belediye başkanlarına açık olduğunu ifade etmiştir. Bu karardan vazgeçip İBB ile uzlaşı sağlanmasının Beyoğlu halkına yönelik en doğru karar olacağına inanıyoruz. Beyoğlu Belediyesi’ne ait olmayan bir yer için meclisten yetki isteniyor. Koca Beyoğlu Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara hizmet sunacak imkanları yok diyorsanız, o zaman çıkın bunu halkımıza açıklayın.”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın İBB’nin eurobond ihracı ile kaynak yaratmasını eleştiren sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Ahmet Yıldırım, “Hem, İBB’nin mülklerine el koyacaksınız. Hem devlet bankalarının İBB’ye kredi vermesini engelleyeceksiniz. İBB , belediyeye uluslararası alanda duyulan güveni İstanbul halkının yararına değerlendirip kaynak bulunca da dalga geçeceksiniz. Sayın Yıldız’a bu gayri ciddi sosyal medya paylaşımını yakıştıramadığımı da belirtmek isterim” dedi.

"İBB’DEN MAL KAÇIRMAK İÇİN HARCADIĞINIZ ENERJİYİ İNSAN İHTİYAÇLARINA HARCAYIN"

CHP'li Yıldırım Beyoğlu Belediye Meclisi'ndeki konuşmasını, “İmamoğlu kazandı diye İBB’den mal kaçırmaya harcayacağınız enerjiyi insanlarımızın ihtiyaçlarına, taleplerine yönelik hizmet yarışında kullanmayı öneriyorum” diyerek tamamladı.

SEMT KONAĞI'NDA NELER VAR?

Örnektepe’de bulunan Semt Konağı gençlerin rağbet ettiği büyük bir kompleks. Bu kompleksin içinde çok amaçlı spor salonu, muhtarlık, tasarım atölyeleri, kreş ve yurtlar bulunuyor.