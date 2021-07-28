Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni belli oldu

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 08:39

İstanbul’da birkaç gün önce boşanma aşamasındaki Berk ve Hacer Giray çifti arasında çıkan tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akçay’ın Beyoğlu Örnektepe’deki evine gitti.

İddiaya göre, dün de Berk Giray, babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray ile birlikte eşinin olduğu Mahmut Akçay’ın evine gitti.

Burada tartışma yaşanınca çıkan kavgada Mahmut Akçay’ın evde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Hulusi Akçay yaralandı. Tartışmayı haber alarak olay yerine gelen Hacer Giray’ın babası Mürsel Ağrı da çıkan tartışmada yaralandı.

‘BEN VURDUM’

Bunun üzerine silahını çeken Mürsel Ağrı, Berk Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray’a ateş ederek öldürdü.

Gözaltına alınan Mürsel Ağrı’nın, ilk ifadesinde “Hulusi Giray beni bacağımdan vurdu. Ben de karşılık verdim ama yaralıları ben vurmadım” dediği öne sürüldü.