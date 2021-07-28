Beyoğlu'nda 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni belli oldu
İstanbul’un Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında dün 13.45 sıralarında çıkan silahlı tartışmada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kavganın nedeni belli oldu.
İstanbul’da birkaç gün önce boşanma aşamasındaki Berk ve Hacer Giray çifti arasında çıkan tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akçay’ın Beyoğlu Örnektepe’deki evine gitti.
İddiaya göre, dün de Berk Giray, babası Hulusi Giray ve kuzeni Burak Giray ile birlikte eşinin olduğu Mahmut Akçay’ın evine gitti.
Burada tartışma yaşanınca çıkan kavgada Mahmut Akçay’ın evde bulunan iki yeğeni İrfan Akçay ve Hulusi Akçay yaralandı. Tartışmayı haber alarak olay yerine gelen Hacer Giray’ın babası Mürsel Ağrı da çıkan tartışmada yaralandı.
‘BEN VURDUM’
Bunun üzerine silahını çeken Mürsel Ağrı, Berk Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray’a ateş ederek öldürdü.
Gözaltına alınan Mürsel Ağrı’nın, ilk ifadesinde “Hulusi Giray beni bacağımdan vurdu. Ben de karşılık verdim ama yaralıları ben vurmadım” dediği öne sürüldü.
Video Haberler
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Emlak vergisinde yeni dönem kapıda
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti