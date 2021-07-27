Sarıyer'de kadın cinayeti: Tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Sarıyer Bahçeköy'de Özer Ağaoğlu, evinde birlikte bulundukları Fatma Keke'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Özer Ağaoğlu ile Fatma Keke arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.
KATİL BODRUM KATTA YAKALANDI
Saldırgan kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
POLİS İNCELEME YAPTI
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı