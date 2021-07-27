Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralı

Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 14:33
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralı
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Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşet yaşattı. Husumetli oldukları kişilere kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.



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