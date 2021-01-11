Beyoğlu'nda battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu
Beyoğlu'nda bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.
Bülbül Mahallesi Gölbaşı Sokak'taki 3 katlı binada yoğun kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingir yardımıyla açtırarak girdiği 2. kattaki evin salon bölümündeki koltukta battaniyeye sarılı bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü düşünülen kadının Fas uyruklu olduğu belirtildi.
Kadının cansız bedeni incelenmesinin ardından cenaze aracıyla, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının asıl ölüm nedeni buradaki incelemenin ardından netlik kazanacak.
"BİR ADAMI KADINLA BERABER İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜK"
Çevre sakinlerinden Volkan Güngör, "Bu arkadaşımız yabancı uyruklu bir vatandaş. Faslı olduğu biliniyor. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 hafta 10 gün önce içeride görüldü sonra bir daha görülmedi. Bizde koku üzerine eve girdik ve polisleri çağırdık. Bir adamı kadınla beraber içeri girerken gördük. Bir daha da kimseyi görmedik işte kadının cesedi içeride adam ortalarda yok" dedi.
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