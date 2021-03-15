Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

15 Mart 2021 Pazartesi, 02:23

Yangın, 00.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin giriş katında çıktı. Binadan duman çıktığını görenyurttaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan yabancı müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı otel müşterilerine ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.