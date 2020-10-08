Beyoğlu'nda gaspçının kalaslı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda Galata Köprüsü alt geçidinde Doğan Uslu isimli gaspçı tarafından kalaslı saldırıya uğrayan Hüseyin Sezer, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Gasp olayı, Galata Köprüsü alt geçidinde Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında yaşanmıştı. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen kişi para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına darbe alan Sezer kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in arkadaşları saldırganı yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hüseyin Sezer ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırık olan ve beyin kanaması geçiren Sezer, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sezer 4 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Hüseyin Sezer'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığı öğrenildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kalaslı saldırgan Doğan Uslu ise polisler tarafından yakalandı. Karaköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Doğan Uslu, polisteki ifadesinde "Çok alkollüydüm, olanları hatırlamıyorum" demişti. İşlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Uslu, "Gece vakti silahlı yağma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
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