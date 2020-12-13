Beyonce ve Jay-Z'nin 8 yaşındaki kızları Blue Ivy de Grammy'ye aday
Recording Academy, Grammy Ödülleri'nin 24 Kasım’da duyurulan 2021 adaylarını güncelleyerek Beyonce ve Jay-Z’nin kızı Blue Ivy’ye En İyi Video Klip kategorisinde yer verdi.
Beyonce’un Brown Skin Girl şarkısının klibi, ilk duyuruda adaylar arasında bulunmasına rağmen hem parçada ve hem de klipte yer alan Blue Ivy ile WizKid’in isimleri geçmiyordu.
Grammy, listeyi güncelleyerek ikiliyi Beyonce’un yanına yerleştirdi. Independent'ın haberine göre Blue Ivy parçanın giriş ve kapanış kısımlarında performansını sergilerken WizKid, girişten hemen sonra yer alıyor.
ÖDÜLLER 31 OCAK GECESİ SAHİPLERİNİ BULACAK
Klip daha önce Blue Ivy’ye Soul Train Müzik Ödüllerinde iki, BET Ödülleri’nde ve NAACP Image Ödülleri’nde birer ödül kazandırmıştı. 8 yaşındaki Blue Ivy, şarkının yazarlarından da biri. Öte yandan, parçadaki son isim olan ancak klipte yer almayan SAINt JHN, güncellenen listede de bulunmuyor. 63. Grammy Ödülleri, 31 Ocak 2021’de gerçekleşecek.
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