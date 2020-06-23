Beyonce’den ırkçılık karşıtı şarkı: Black Parade
Beyonce, ABD’de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Instagram hesabından paylaştığı yeni şarkısı Black Parade ile hayranlarını sevindirdi. Irkçılık karşıtı sözleriyle dikkat çeken şarkıyı 4 milyon üzerinde kişi görüntüledi.
Beyonce, 19 Haziran’da ABD’de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. “Black Parade” aynı zamanda ünlü şarkıcının yeni projesinin adı. Bu, giyim ve sanattan, yiyecek ve içeceğe kadar siyahilerin sahip olduğu işletmeleri gösteren bir internet rehberi projesi.
Video Haberler
- CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti