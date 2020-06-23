Beyonce’den ırkçılık karşıtı şarkı: Black Parade

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Beyonce, 19 Haziran’da ABD’de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. “Black Parade” aynı zamanda ünlü şarkıcının yeni projesinin adı. Bu, giyim ve sanattan, yiyecek ve içeceğe kadar siyahilerin sahip olduğu işletmeleri gösteren bir internet rehberi projesi.