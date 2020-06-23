Beyonce’den ırkçılık karşıtı şarkı: Black Parade

Beyonce, ABD’de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Instagram hesabından paylaştığı yeni şarkısı Black Parade ile hayranlarını sevindirdi. Irkçılık karşıtı sözleriyle dikkat çeken şarkıyı 4 milyon üzerinde kişi görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 02:00
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Beyonce, 19 Haziran’da ABD’de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade (Siyahi Geçit Töreni) adlı yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. “Black Parade” aynı zamanda ünlü şarkıcının yeni projesinin adı. Bu, giyim ve sanattan, yiyecek ve içeceğe kadar siyahilerin sahip olduğu işletmeleri gösteren bir internet rehberi projesi.


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