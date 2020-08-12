Beyrut Limanı, bir haftanın ardından kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:42

Lübnan'daki geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 4 Ağustos’taki patlamada büyük zarara uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 16 vinçten 12'sinin çalışmaya başladığını, limanın, kargosunu boşaltacak gemiler ve limandan mallarını alacaklar için faaliyetlerine başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.



