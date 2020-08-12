Beyrut Limanı, bir haftanın ardından kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı

Lübnan'da geçen hafta büyük patlamalar gerçekleşen Beyrut Limanı, bir hafta sonra kısmi bir şekilde faaliyetlerine yeniden başladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:42
Abone Ol google-news

Lübnan'daki geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 4 Ağustos’taki patlamada büyük zarara uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 16 vinçten 12'sinin çalışmaya başladığını, limanın, kargosunu boşaltacak gemiler ve limandan mallarını alacaklar için faaliyetlerine başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.



Video Haberler