Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi sokaklara döküldü. Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanında toplanan protestocular patlamadan sorumlu tuttukları yöneticiler karşı sloganlar attı. Protestocular, parlamento binasına gireceklerini ve tüm siyasetçileri düşüreceklerini, hükümeti devireceklerini söyledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta protestocular ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandı.
Güvenlik güçlerinin parlamento binası yakınındaki kurduğu barikatı aşmaya çalışan protestoculara gaz bombasıyla müdahale edilmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı bildirildi. Uzun zamandır ekonomik kriz yaşandığı Lübnan'da, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkenin en önemli limanı olan Beyrut Limanının yok edilmesiyle ülkedeki ekonomik durumu daha da ağırlaştı.
Yüzlerce binayı yerle bir eden patlamada çok sayıda kişiye hala ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.
Lübnan'da, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı Müdürü Hasan Kuraytim ve Lübnan Gümrükler Müdürü Bedri Zahir'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Başkent Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.
Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.
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