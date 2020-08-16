Biden dört yıl önce Erdoğan’a böyle sarılmış
Joe Biden'ın aylar sonra gündem yaratan sözlerine Türkiye'de hem muhalefet hem iktidar kanadı sert tepki gösterirken, Biden'ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la 4 yıl önce bir kabul sırasında samimi bir şekilde pozlar verdiği görüldü.
Daha önce Erdoğan’la hem ABD’de hem Türkiye’de defalarca görüşen Biden, 31 Mart 2016’da ‘Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.
Erdoğan'ın konakladığı St. Regis Oteli'nde gerçekleyen kabule Biden'la birlikte ABD tarafından; dönemin devlet görevlileri katılmıştı.
Türkiye’de son günlerin tartışma yaratan ismi Demokratların başkan adayı Biden ve Erdoğan daha önce böyle görüntülenmişti
Sözcü'de yer alan habere göre, bu görüşmeye Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Kıdemli Direktörü Charles Kupchan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Viktoria Nuland ve ABD Başkanı Obama’nın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de katılmıştı.
Kabulde Türk tarafında ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunmuştu.
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