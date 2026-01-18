Anderson Talisca'dan galibiyet açıklaması: 'Puan farkı 1'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 22:31:00
Fenerbahçe'nin Brezliyalı oyuncusu Anderson Talisca, 3-2 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerde iki golün sahibi Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

"FARK ŞU ANDA 1 PUAN"

Kendisinin ve takımın hedefinin aynı olduğunu söyleyen Talisca, "Çok mutluyum ama bu takım olarak iyi iş çıkarmamızın sonucu. Takım olarak iyi formdayız ve böyle olunca bireysel performanslara da yardımcı oluyor. Benim de, takımın da hedefi aynı." dedi.

Galatasaray ile farkı 1 puana indirdiklerinin altını çize Talisca, "Fark şu anda 1 puan. Tek odağımız kendi işimiz, kendi takımımız. Tek istediğimiz her maç üzerine koyarak daha iyi bir seviyeye çıkmak. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

