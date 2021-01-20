Biden ilk gününde, Trump’ın icraatlarını kaldıracak kararnameleri imzalayacak
Yemin töreninin ardından görevine başlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden’ın imzalayacağı 15 kararname hakkında açıklamada bulunuldu.
ABD başkanı seçilen Joe Biden’ın ilk gün gerçekleştireceği icraatlar konusunda, Basın Sekreteri Jen Psaki bilgilendirmede bulundu. Psaki yaptığı açıklamada pandemi, ekonomi, iklim değişiklik ve etnik eşitsizlik krizleri ile mücadele etmek için Biden'ın bugün Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalayacağını açıkladı.
Psaki, "Gelecek günlerde ve haftalarda bu zorluklara meydan okumak ve yeni başkanın Amerikan halkına olan vaatlerini yerine getirmek için ilave başkanlık kararnameleri de açıklayacağız" dedi.
PARİS İKLİM ANLAŞMASINA TEKRAR DAHİL OLMA
Alınacak kararlar arasında federal çalışanlara ve federal binalarda bulunanlara maske takma zorunluluğunun getirilmesi de yer aldı.
Biden ayrıca ABD'nin Paris iklim anlaşmasına tekrar dahil olma sürecini başlatacak ve tartışmalı Keystone XL petrol boru hattı için sağlanan başkanlık iznini iptal edecek.
Meksika sınırına yapılacak duvara fon sağlanması ve nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olduğu bazı ülkelere seyahat yasağı uygulanması için Trump tarafından çıkarılan acil durum kararlarının iptali de Biden'ın imzalayacağı kararnamelerin arasında bulunuyor.
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