Biden Küba ile ilişkileri yeniden gözden geçirecek
ABD eski Başkanı Donal Trump yönetimiyle gerilen Küba ile ilişkilerin gözden geçirileceği, Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki tarafından aktarıldı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni dönemiyle Küba politikasını tekrar ele alacağı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı basın toplantısında, “Küba politikamızı iki ilke belirlemektedir. İlk olarak, demokrasi ve insan haklarına destek - ki bu, çabalarımızın merkezinde olacaktır. İkinci olarak, Amerikan vatandaşları, özellikle de Kübalı Amerikan vatandaşları Küba'daki özgürlüğün elçileridir. Bu nedenle Trump hükümeti politikalarını gözden geçireceğiz" diye konuştu.
SERT YAKLAŞIM TERK EDİLEBİLİR
Al Jazeera'nin aktardığına göre, geçen hafta Reuters'e konuşan Kübalı bir yetkili, adanın, Biden'ın selefinin izlediği sert yaklaşımı hızlı bir şekilde değiştirerek Obama döneminde 2015 yılında başlayan yumuşama politikalarına geri döneceğini umduğunu belirtti.
TRUMP DÖNEMİNDE GERİLEN İLİŞKİLER
ABD'nin Küba'yla ilişkileri Obama döneminde Havana ile yaşanan yumuşamadan sonra Donald Trump döneminde yeniden gerilmişti.
Küba'yı kara listeden çıkarmak Obama'nın en önemli dış politika kazanımlarından olurken, o dönemin başkan yardımcısı Biden bu politikaları desteklemekteydi.
Trump'ın adaya yönelik yaptırım ve gerilim yanlısı politikaları, Güney Florida'da yaşayan kaçak Kübalı Amerikalılar arasında destek görürken, bu tutumun Kasım seçimlerinde Trump'ın eyaleti kazanmasında büyük etkisi vardı.
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