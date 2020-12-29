Biden, Trump yönetimini kendisine engel olmakla suçladı
ABD başkanlığına seçilen Biden, Trump yönetimini, kendisine ve ekibine geçiş sürecinde zorluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu." dedi.
Biden, Delaware'de yaptığı açıklamada, özellikle Savunma Bakanlığı'nın siyasi liderliğin geçiş sürecini engellediğini söyledi.
Geçiş sürecinde Trump yönetiminin kendisine ve ekibine engel olduğunu belirten Biden, "ABD'nin güvenliği için kritik öneme sahip birçok kurum büyük zarar gördü, içleri oyuldu" ifadelerini kullandı.
Trump yönetiminden önemli güvenlik alanlarında ihtiyaç duydukları bilgileri alamadıklarını öne süren Biden, bu tür gecikmelerin ABD'nin düşmanların güvenlik zafiyetinden yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi.
Biden, Çin hükümetini ticaret ve teknoloji, insan hakları ve diğer alanlardaki ihlallerinden sorumlu tutabilmek için de ABD'nin ortak ve müttefikleri ile koalisyon oluşturması gerektiğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı