Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Başkan Donald Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

AA
03 Aralık 2020 Perşembe, 03:45
Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'i görevde tutmayı planlıyor
Abone Ol google-news

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.




En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler