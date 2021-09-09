Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm federal çalışanlara Covid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacak.

AA
09 Eylül 2021 Perşembe, 17:36
Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak
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Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın bununla yaz aylarında imzaladığı benzeri bir kararnamenin bir adım ötesine giderek çalışanlara sunulan test seçeneğini kaldıracağını ve herkesin aşılı olması gerektiğini belirteceğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'ın söz konusu kararnameyi, bugün Delta varyantının kontrol altına alınması için 6 adımı açıklayacağı konuşması sırasında imzalayacağını bildirdi.


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