Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak
ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm federal çalışanlara Covid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacak.
Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın bununla yaz aylarında imzaladığı benzeri bir kararnamenin bir adım ötesine giderek çalışanlara sunulan test seçeneğini kaldıracağını ve herkesin aşılı olması gerektiğini belirteceğini aktardı.
Kaynaklar, Biden'ın söz konusu kararnameyi, bugün Delta varyantının kontrol altına alınması için 6 adımı açıklayacağı konuşması sırasında imzalayacağını bildirdi.
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