Biden da Küba'da olması gereken yerde!
ABD Başkanı Joe Biden, Küba’da ABD destekli bir grubun düzenlediği protesto gösterilerini savundu.
ABD ambargosu nedeniyle ilaç sıkıntısı ve ekonomik krizle boğuşan Sosyalist Küba’da pazar günü, farklı noktalarda hükümet karşıtı eylemler düzenlendi. Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Miguel Diaz-Canel'n çağrısıyla binlerce Kübalı ülkenin dört bir yanında sokağa çıkmasının ardından ABD Başkanı Biden’dan beklenen açıklama geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, Küba tarafından ABD destekli bir grubun protestosu olarak nitelendirilen gösterileri savundu. Biden, Küba'daki protesto gösterilerini "dikkate değer" ve "özgürlük için yüksek sesle dile getirilen çağrı" şeklinde değerlendirdi.
Biden, "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor" dedi. ABD Başkanı Biden açıklamasında, "Uzun zamandır doğrusu hiç bu protesto gibi bir şey gördüğümüzü sanmıyorum" ifadesini kullandı.
KÜBA’YA DESTEK
Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'da şiddetli sokak gösterilerinin tetiklediği "sosyal patlama" yaşanması için boğucu bir ekonomi politikası yürüttüğünü vurgulayarak, ABD yaptırımlarının gıda, ilaç ve enerji alanında gerekli ihtiyaçların karşılanmasını engellediğini söylemişti.
Açıklamalarının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Küba’ya destek verdiklerini belirtmişti.
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