Biden'ın Covid-19 Danışma Kurulu üyesinden salgını durdurmak için "kapanma" tavsiyesi
Biden'ın Covid-19 Danışma Kurulu Üyesi Dr. Osterholm, "Dünya bir aşıyı beklerken ülke çapında bir kilitlenme, yeni vakaların ve hastaneye yatışların sayısını yönetilebilir seviyelere çekebilir" dedi.
Michael Osterholm, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alınması için ülkenin 4-6 haftalığına kapanması ve bu süreçte insanlara maddi kayıpları için ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.
Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi Direktörü olarak görev yapan Osterholm, Yahoo Finance sitesine yaptığı açıklamada, ülkedeki iş yerlerini tamamen kapatıp, insanlara kayıp maaşları için 4 ila 6 hafta boyunca ödeme yapmanın, Covid-19 salgınının kontrol altında tutulmasına ve ekonominin yoluna girmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
'YARDIM PAKETİNİ KARŞILAYACAK KADAR BORÇLANABİLİR'
''Dünya bir aşıyı beklerken ülke çapında bir kilitlenme, yeni vakaların ve hastaneye yatışların sayısını yönetilebilir seviyelere çekebilir'' diyen Osterholm, hükümetin, bir kapanma sırasında bireylere ve yerel yönetimlere yapılacak maddi yardım paketini karşılayacak kadar borçlanabileceğini ifade etti.
Maske takmaktan ve sosyal mesafeden bıkanların sayısı arttıkça vakaların da arttığını belirten Osterholm, hafta başında yaptığı bir açıklamada ülkenin bir "Covid cehennemine" doğru ilerlediğini söylemişti.
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