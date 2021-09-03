Biden'ın danışmanından "Mu Varyantı" açıklaması: Çok ciddiye alıyoruz
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Anthony Fauci’den açıklama geldi. Fauci, “Bunu acil bir tehdit olarak görmüyoruz ancak çok ciddiye alıyoruz” diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilk kez Kolombiya'da tespit edilen ve "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci’den açıklama geldi.
‘AŞILARDAN KAÇABİLECEK MUTASYONLARA SAHİP’
Fauci, "Bu varyant, belirli antikorlardan kaçacağını gösteren bir mutasyonlar kümesine sahip” derken, "Yalnızca monoklonal antikorlar değil, aşı tarafından oluşan antikorlardan kaçabilir ancak çoğunlukla laboratuvar verileri bulunuyor, çok fazla klinik veri yok” diye konuştu.
‘AŞILAR BU TÜR VARYANTLARA KARŞI ETKİLİDİR’
ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Fauci, “Küçümsememek için çok ciddiye alıyoruz ancak unutmayın, aşıların etkinliğini azaltan varyantlar olsa bile, aşılar yine de bu tür varyantlara karşı oldukça etkilidir” derken, “Mu varyantına dikkat ediyoruz ve her şeyi ciddiye alıyoruz ancak bunu şu anda acil bir tehdit olarak görmüyoruz” şeklinde konuştu.
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