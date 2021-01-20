Biden’ın dışişleri bakan adayı Blinken: Sözde stratejik ortağımız Türkiye’nin Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez
Yarın yemin ederek göreve başlaması beklenen ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Anthony Blinken, Türkiye’yi “sözde stratejik ortak” olarak tanımladı ve S-400 nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini söyledi.
Yemin ederek göreve başlaması beklenen ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Anthony Blinken, Türkiye'yi "sözde stratejik ortak" olarak tanımladı ve S-400 nedeniyle daha fazla yaptırım uygulanabileceğini söyledi.
Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, "Stratejik, yani sözde stratejik bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez" dedi.
Yarın görev süresi dolacak olan Başkan Donald Trump yönetimi, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulama kararı almıştı.
Blinken, sözlerini "Mevcut yaptırımların yarattığı etkiye bir bakıp görmemiz ve daha sonra da daha fazlasına gerek olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor" diye sürdürdü.
Blinken'ın yeni görevine başlaması için Kongre'den onay alması gerekiyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kurumun bazı üst düzey isimleri yaptırım listesine aldı.
Yaptırımlar kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ABD'den ihracat lisansı ve ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamamasına karar verildi.
Birçok gözlemci, Trump yönetiminin uyguladığı bu yaptırımların oldukça dar kapsamlı olduğunu ancak Biden yönetimi tarafından yaptırımların kapsamının da genişletilebileceğini ifade ediyor.
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