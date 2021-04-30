Biden'ın saniyelerce aradığı maske cebinden çıktı

30 Nisan 2021 Cuma, 20:11

Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.

Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.

Biden says "I'm looking for my mask. I'm in trouble," as he finds it in his pocket. pic.twitter.com/mpl7cjH7GD — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 29, 2021

Kayda alınan görüntülerde Biden'ın ayrıca "Maskem nerede?" dediği de duyuluyor.

Öte yandan, Biden'ın maskesini aradığı sırada toplanma alanında çalan müziğin devam ettiği ve olayın sahnede gülümsemelere sebep olduğu da görülüyor.