Biden'ın saniyelerce aradığı maske cebinden çıktı

Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştireceği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı.

Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde buldu.

Biden says "I'm looking for my mask. I'm in trouble," as he finds it in his pocket. pic.twitter.com/mpl7cjH7GD