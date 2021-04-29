Erdoğan, Biden'ın 'soykırım' hamlesine ne yanıt verecek?

29 Nisan 2021 Perşembe, 17:31

Reuters'ta yer alan bir analize göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmelerini öfkeyle kınadı ve ABD başkanına "aynaya bakmasını" ve ülkesini kuran yerleşimciler tarafından yok edilen Amerikan Yerlilerinin kaderini incelemesini tavsiye etti.

"Ancak, dış anlaşmazlıkları genelde içeriden destek toplamak için kullandığı ifade edilen ve genellikle kavgacı bir ruh haline sahip olan Erdoğan, bugünlerde bunun yerine, uzun vadeli yeniden seçilme umutlarının anahtarı olan yıpranmış ekonomiyi canlandırmakla ilgileniyor..."

Öyle ki Erdoğan, Biden'a sert sözler savurduğu televizyon yayınında aynı zamanda ABD Başkanı ile "Yeni bir başlangıç yapabileceklerini de vurguladı."

ERDOĞAN'IN BÜYÜK KORKUSU

Reuters'a göre, "Görece daha yumuşak olan bu ton, Erdoğan'ın soykırım tanımına duyduğu öfke ile Washington'la daha derin bir anlaşmazlığın yol açabileceği korkusu arasındaki hassas çizgiyi yansıtıyor."

Üst düzey bir Türk yetili Reuters'a demecinde, "Kesinlikle hoş bir şey değildi. Bunu (iktidarının) ilk yılında yapmış olması ise ilişkileri tehlikeye atan bir duruştu" diyor.

"BEKLE GÖR" POLİTİKASI İZLEYECEĞİZ"

İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan diğer iki yetkili ise Türkiye'nin Washington ile anlaşmazlığı tırmandırmaktan en azından şimdilik kaçınacağını söyledi.

Türk yetkili Reuters'a demecinde, "Pandemi sırasındaki ekonomik koşullar ve Cumhurbaşkanının Kasım ayında Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri veya diğer sorunlu bölgelerle daha iyi ilişkiler kurma konusunda işaret ettiği yaklaşım çerçevesinde hareket edeceğiz" dedi.

Yetkili, "Cumhurbaşkanları Haziran ayında bir araya gelene kadar Türkiye'nin politikası 'bekle ve gör' şeklinde olacak" dedi.